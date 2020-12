Vaccino Pfizer, Aureli "Abbiamo visto nelle immagini della tv americana il macchinario Ecoplat"

Nel video l'intervista al Presidente Robopac Alfredo Aureli

L'azienda di Gualdicciolo lo ha scoperto guardano le immagini della tv americana, che ha ripreso a lungo il macchinario Ecoplat Plus, la soluzione adottata da Pfizer per l'avvolgimento delle dosi di vaccini destinati alla distribuzione. C'è quindi un po' di San Marino nel vaccino anti covid prodotto da Pfizer, che sta per essere utilizzato negli Stati Uniti. A garantire la sicurezza di imballaggio e di trasporto l'azienda con sede a Gualdicciolo, Robopac.



Una collaborazione che si basa su una filosofia comune orientata all'interesse globale garantendo rispetto per l'ambiente. Elementi strettamente connessi, per a cui tutela ci sono contini investimenti in innovazione e tecnologia. Un'operazione di grande importanza, che vede l'azienda sammarinese tra i protagonisti di un'attività industriale dalla forte valenza umanitaria.

