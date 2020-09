Wipo: Segretario Righi, "Importante sostenere il rafforzamento di un ecosistema dell'innovazione"

Al via a Ginevra l’assemblea degli Stati Membri del World Intellectual Property Organization. Il WIPO è stato creato nel 1967 con la finalità di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo, San Marino ne è membro dal 1991. Il Segretario di Stato Fabio Righi, ha partecipato all’evento in video conferenza nella prima giornata di incontri. Dal responsabile all'Industria ribadita la determinazione di San Marino di continuare a sostenere il WIPO in tutte le sue attività, tenuto conto che il rafforzamento di un ecosistema dell'innovazione è questione di vitale importanza per lo sviluppo economico mondiale, anche e soprattutto in tempo di crisi come quello attuale.

In conclusione il Segretario di Stato ha sottolineato la volontà di migliorare e rafforzare il rapporto per lo sviluppo e la promozione di un sistema di protezione della proprietà intellettuale con l’obiettivo di riformare la normativa vigente sul diritto d'autore, al fine di consentire a San Marino la competitività sul piano internazionale a continua tutela e garanzia della protezione delle opere dell’intelletto.