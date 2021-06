100 anni di Riccione: presentata l'identità visiva per le celebrazioni

Si parte dall'identità visiva: il sole e la luna, simboli di armonia, convivenza, accoglienza. Il giorno e la notte, per una città che vive intensamente. Nel logo scelto per il centenario – realizzato da Stefano Tonti – l'amministrazione svela alcuni degli elementi identitari scelti come filo conduttore delle celebrazioni per i 100 anni di Riccione. Apertura ufficiale: il 19 ottobre prossimo. Accanto al logo, l'annuncio della richiesta al MISE di una emissione filatelica dedicata e la presentazione del direttore artistico, Davide Rondoni. Riccione, luogo dell'anima e per il centenario un programma di eventi ancora in fieri, ma che si annuncia già ricco e per più destinatari, dai turisti alle scuole, elaborato raccogliendo anche le proposte e le idee lanciate degli stessi riccionesi. Quartier generale, sarà Villa Franceschi: “Un anno di eventi e testimonianze, nell'orgoglio dell'appartenenza ad una comunità, per tramandare una memoria – dice il sindaco Renata Tosi – ma soprattutto per guardare alla Riccione di domani”

Nel video, le interviste al Direttore Artistico del Centenario, Davide Rondoni; all'Assessore con Delega al Centenario, Alessandra Battarra e al Sindaco di Riccione, Renata Tosi