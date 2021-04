12 anni fa il terremoto de L'Aquila, i Vigili del Fuoco lo ricordano sui social

Il corpo dei Vigili del Fuoco, sui profili social, ricorda il 6 aprile 2009, data del devastante terremoto de L'Aquila. “#Pernondimenticare le 309 vittime”, scrivono. Si aggiunsero poi oltre 1.500 feriti e 10 miliardi di euro di danni stimati. Un bilancio, quello della catastrofe che colpì L'Aquila e il suo circondario - nel cuore della notte -, tragicamente simile ad un bollettino di guerra. Le immagini riprese dopo il sisma, del resto, rimandavano a quelle di una città bombardata. Decine di migliaia gli sfollati; per molti di loro – quella notte del 6 aprile – segnò l'inizio di un dramma umano senza fine.

In ottemperanza delle norme anti covid per il secondo anno consecutivo non si è potuta svolgere la tradizionale fiaccolata. 309 rintocchi di campane, tanti quante le vittime però, hanno risuonato ieri sera nella città abruzzese. Da piazza del duomo poi un fascio di luce blu si è innalzato verso il cielo. La cerimonia di quest'anno è stata all'insegna del ricordo ma anche della speranza sia per la rinascita della città ma anche per un epilogo positivo della pandemia.