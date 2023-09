24 anni fa fu autore omicidio, arrestato all'Ippodromo un 47enne di Rimini

Gli investigatori della Squadra Mobile di Modena e di Napoli con il personale della Polizia Scientifica di Roma hanno tratto in arresto un 47enne di Rimini: dovrà scontare 12 anni per omicidio. L'uomo era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 5 settembre scorso dalla Procura di Napoli per un omicidio commesso nel 1999. E' stato rintracciato presso le scuderie dell'Ippodromo Ghirlandina di Modena e successivamente trasferito al carcere di Modena.