38° edizione di Cartoon Club a Rimini: il festival internazionale torna in grande stile

Un appuntamento ormai storico e consolidato. Cartoon Club torna a Rimini, dal 11 al 17 luglio. Diabolik, Pippo e i manga protagonisti dell'edizione 2022. Dopo due anni di limitazioni per la pandemia Cartoon Club rilancia con una manifestazione in grande stile: 283 cortometraggi provenienti da 55 paesi, oltre 100 autori, registri, sceneggiatori e disegnatori presenti per incontri e convegni. Tra le novità anche il progetto “Italia, San Marino e Giappone, promuovono uno spirito di pace”.

Appuntamento che richiama in ogni edizione migliaia di appassionati e turisti: “Ulteriore occasione – afferma il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – per ricevere tanti visitatori in questa stagione della ripartenza”.

Nel servizio le interviste a Sabrina Zanetti (Direttrice artistica Cartoon Club) e Jamil Sadegholvaad (Sindaco di Rimini)