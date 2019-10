822 passaggi con il rosso in un mese sulla consolare. 66 sono auto sammarinesi

Sono 822 le infrazioni, oltre 26 al giorno, quelle rilevate in un solo mese dal nuovo sistema di telecamere posizionato all'incrocio semaforico tra la Superstrada ss72, via della Gazzella e via Barattona.

Auto che sfrecciano nonostante il semaforo rosso, oltre a mezzi pesanti che attraversano incuranti dei pericoli. Delle 822 violazioni, ben 288 si sono registrate di notte, tra le 22 e le 6 del mattino, ulteriore fattore di rischio per una delle infrazioni più pesanti previste dal codice della strada e che risulta essere tra le maggiori cause del verificarsi di incidenti con gravi conseguenze.

Degli 822 mezzi colti in infrazione, 128 hanno una targa straniera e 66 hanno targa sammarinese.

I dati confermano quanto fosse necessario installare un impianto di controllo in quell'intersezione - sottolinea l'assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad. Confidiamo che dopo questa prima fase di attivazione, il vista red possa avere quell'effetto deterrente che abbiamo registrato in altri punti della città dove tali dispositivi sono attivi.