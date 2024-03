A 13 e 14 anni a bordo di auto rubata sulla via Emilia, bloccati dai Carabinieri

Due ragazzini, di 13 e 14 anni, sono stati bloccati dai carabinieri a bordo di un'auto rubata sulla via Emilia. È accaduto domenica scorsa a Gambettola, nel Cesenate, quando i militari hanno visto transitare l'auto, segnalata perché rubata, con a bordo i due giovanissimi. Bloccato il mezzo i due occupanti sono stati identificati, risultando già noti per altre vicende.

L'auto è stata riconsegnata alla proprietaria che ha dichiarato di aver perso le chiavi del veicolo nelle adiacenze del luogo dove è stata sottratta, a Cesena, poi rinvenute dai due minori, che le hanno utilizzate per aprire e avviare il mezzo. I due ragazzi sono stati riaffidati ai genitori, il tredicenne, non imputabile, è stato segnalato all'autorità giudiziaria minorile, mentre il quattordicenne è stato denunciato per ricettazione in concorso nonché multato per "guida senza patente".