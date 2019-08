A 58 anni è morta Ida Colucci, ex direttrice Tg2

È morta l'ex direttrice del Tg2, Ida Colucci. Si è spenta a 58 anni dopo una malattia. Nata a Roma il 22 agosto 1960, dopo le esperienze in Asca, Nuova Ecologia, Legambiente, entrò in Rai nel 1991, al Giornale Radio, per passare poi nel 2002 al Tg2, di cui diventò inviata nel 2005. Il 4 agosto del 2016 subentrò a Marcello Masi, assumendo su proposta dell'allora dg Antonio Campo Dall'Orto la direzione del Tg2, di cui era vicedirettrice dal 2009. "Il Tg2 si stringe ai familiari della nostra ex direttrice Ida Colucci, venuta a mancare prematuramente dopo una lunga malattia. Ai suoi cari le condoglianze e l'abbraccio di tutta la redazione", scrive il Comitato di Redazione del Tg2.