A Coriano l'ordinanza anti-botti di Capodanno per salvaguardare gli amici a quattro zampe

La sindaca del comune di Coriano Domenica Spinelli, come accaduto negli anni passati, ha confermato l’ordinanza che vieta i fuochi d’artificio di fine anno. Avrà valore dal 30 dicembre al 6 gennaio.





"Come evidenziato anche dalle associazioni animaliste - sottolinea l’assessore Giulia Santoni – resta la problematica degli spettacoli pirotecnici che sebbene consentiti ed amati da molti spettatori recano non pochi problemi agli animali (anche se di breve durata). Se non si vuole proprio rinunciare – aggiunge - ci si può orientare sull'acquisto di stelline scintillanti o surrogati non rumorosi”. Mentre la sindaca Spinelli parla di un piccolo sacrificio per rispetto degli amici animali.

La nota del comune evidenzia come dall’ordinanza restano escluse le categorie F1,F2,T1 e P1, consentite nelle aree di proprietà privata.