A Ecomondo l'azienda leader nel recupero del legno

Cresce del 16% il recupero del legno post consumo del Gruppo Saviola – azienda mantovana specializzata in questo settore – e presente nei padiglioni di Ecomondo per il 23° anno consecutivo. La materia prima non viene prelevata dalla natura, ma dagli scarti, come vecchi imballaggi, cassette, pallet, mobili in disuso e materiali provenienti dai cantieri edìli. Pulito e triturato, diventa un “Pannello Ecologico”, realizzato quindi interamente da legno di recupero. "Ecomondo – ha affermato Alessandro Saviola, presidente del Gruppo – è portavoce di un messaggio che valorizza tutte le realtà che possono rientrare nell'ambito dei “campioni di riciclo”, delle nuove frontiere della sostenibilità e di una trasformazione in ambito green che ormai è in atto".

Nel video l'intervista a Roberto Valdinoci, Dg Gruppo Saviola