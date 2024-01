A fuoco il tetto in legno: evacuati a Lunano

Incendio nella serata di ieri a Lunano, in provincia di Pesaro Urbino, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per un tetto di legno ventilato di un'abitazione che è andato a fuoco. Sul posto le squadre di Macerata Feltria, Urbino, personale della sede centrale di Pesaro con autobotte e autoscala.

Per impedire l'avanzamento delle fiamme, che hanno coinvolto una superficie di quasi 150 metri quadrati, è stato necessario rimuovere i coppi e tagliare parte del tetto. L'intervento si è concluso dopo quasi otto ore di lavoro. Le persone residenti non hanno potuto far rientro nell'appartamento in quanto non fruibile.