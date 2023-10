A Rimini continua la quarta Festa nazionale Dems. Domenica l'intervento della Schlein

sentiamo Emma Petitti e Jamil Sadegholvaad

Al Cinema Fulgor tre giorni di dibattito sui temi di più stringente attualità con i big del panorama politico e sociale italiano. A Dems – associazione nata nel 2017 su iniziativa di Andrea Orlando – si guarda al ruolo presente e futuro del Pd, “Per l'Italia e per l'Europa che vogliamo”, come recita lo slogan dell'evento.

Fino a domani cittadinanza, iscritta al partito e non, invitata dunque a una riflessione comune, assieme a parlamentari, sindaci, presidente della Regione – in collegamento da Washington – e segretaria del Partito Elly Schlein, che terrà il discorso di chiusura. "Credo che in questo momento drammatico per l'intero mondo - commenta Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna - è importante stringerci come centrosinistra, a consolidare un campo largo che sia alternativo al centrodestra di governo.

Soprattutto in vista di un appuntamento importante come quello delle Europee". Temi cari al Pd, dunque, come salario minimo, sanità e lotta alle disuguaglianze. Per Rimini, che ospita l'evento, la possibilità di proporsi come esempio. "Come sindaco della città e iscritto al Pd sono contento che questo evento si svolga qui - ammette Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini -. Credo che ne abbia bisogno il Pd, le forze progressiste e tutto il Paese. Un sistema democratico compiuto ha bisogno di una maggioranza, un'opposizione che sia costruttiva e abbia una proposta politica concreta. Si parla di sanità, lavoro e diritti e credo che questo sia ciò di cui ha disperatamente bisogno il Paese".

Nel video le interviste a Emma Petitti (presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna) e Jamil Sadegholvaad (sindaco di Rimini)