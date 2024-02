A Roma è il giorno degli incontri istituzionali per il presidente dell'Argentina Milei

Ieri l'abbraccio e il bacio fuori protocollo tra Javier Milei e Papa Francesco, in Vaticano, in occasione della cerimonia di canonizzazione di Mamà Antula, prima santa argentina. “E' stato fortissimo, non ci posso credere”, ha detto dopo l'incontro il presidente argentino ultra liberista, che in passato ha criticato aspramente Papa Bergoglio, descrivendolo come il “rappresentante maligno sulla terra”, dandogli anche dell'imbecille, e che sta portando avanti un durissimo piano di tagli alla spesa nel suo Paese, che è anche il Paese del Papa, piano già fortemente contestato dalle organizzazioni sindacali.

Per Milei oggi l'udienza privata dal Papa e incontri istituzionali, col presidente della Repubblica Mattarella e, a seguire, la presidente del Consiglio. Meloni chiamata ancora ad affrontare la protesta degli agricoltori, dopo il vertice di venerdì e l'azione puramente dimostrativa di “Riscatto agricolo” entrato con 4 trattori nel centro di Roma, si prepara l'altro fronte della protesta, quello di “Cra agricoltori traditi”, guidati da Danilo Calvani, già noto come leader dei cosiddetti “Forconi”, che per giovedì ha annunciato ventimila persone al Circo Massimo, con almeno 15 trattori.

Per parte dell'opposizione l'esenzione dell'Irpef agricola promessa dal governo Meloni, che l'aveva reintrodotta, misura oggi contestata dalla Lega, non sarà sufficiente, ma la protesta degli agricoltori è comunque frastagliata, dopo un nuovo incontro in mattinata al ministero dell'Agricoltura c'è chi parla di confronto costruttivo e chi la vede negativamente e promette di continuare il presidio sulla Nomentana, alla periferia di Roma.

Nel video l'intervista a Matteo Richetti, deputato Azione