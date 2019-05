A1: schianto mortale per due ragazzi. Il video poco prima dell'incidente: "andiamo a 220 km all'ora"

Due giovani sono morti nella notte in un incidente sull'autostrada A1 tra Modena Nord e Modena Sud, in direzione di Bologna. Lo schianto è avvenuto poco prima dell'una e ha coinvolto due autovetture. Sono intervenuti i soccorsi e la polizia stradale. "Stiamo andando a Rovigo, ragazzi, siamo solo ai 200... fai vedere a quanto andiamo". Sono le parole che si sentono in un video condiviso su Facebook da uno dei due giovani reggiani morti tra Modena Nord e Modena Sud, intorno all'una.

I due si riprendono, prima dell'incidente, mentre sono in viaggio sull'autostrada, a quanto si capisce diretti a una festa techno. È il passeggero a parlare e filmare: "C'è la strada pulita, si va... questa Bmw è un mostro, siamo ai 220", dicono poi mostrando il cruscotto e ingrandendo l'inquadratura. "Ci fermiamo in Autogrill? No, ci sta aspettando la droga e il resto".

Sulla vicenda interviene anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "C'è un video sui siti, non ho voluto vederlo, di due ragazzi morti all'altezza di Modena... andavano ai 200 all'ora e stavano andando a cercare droga. E poi qualcuno mi contesta se io dichiaro la guerra alla droga paese per paese, città per città, negozio per negozio, per salvare vite". Quella contro la droga, ha aggiunto, "è un'altra battaglia che si può combattere in Europa".