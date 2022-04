A14: guidatori filmano un'auto in fiamme e vengono multati

Nel primo pomeriggio di sabato 16 aprile, un’autovettura ha preso fuoco in A14 all’altezza di Imola in direzione Bologna. Il conducente si è accorto in tempo che qualcosa non andava ed è riuscito a fermare il veicolo in una piazzola di sosta e a scendere, cavandosela solo con un grosso spavento. Prima che i vigili del fuoco portassero a termine le operazioni di spegnimento, qualche automobilista in transito all’altezza del mezzo in fiamme non ha resistito alla tentazione di filmare la vicenda con lo smartphone. Questo comportamento, però, ha determinato rallentamenti e code a tratti, che sono rimbalzate all’indietro fino all’altezza di Borgo Panigale (BO), con il rischio di causare incidenti tra i tanti veicoli incolonnati. Tutti i responsabili sono stati identificati dalla polizia e hanno ricevuto una multa per utilizzo vietato dello smartphone. Quando si è davanti a un veicolo in fiamme o in avaria, infatti, per non ostacolare i soccorsi e non creare disagi di altro genere, bisogna solo concentrarsi a guidare.