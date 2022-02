Accordo del Comune con Fiamme gialle per la verifica dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate

E' stato siglato tra il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Alessandro Coscarelli, ed il Sindaco del Comune di San Giovanni in Marignano, Daniele Morelli, un Protocollo d’intesa finalizzato al coordinamento dei controlli dei reddito e patrimonio di chi usufruisce di prestazioni sociali agevolate. In pratica si rafforzano i controlli di chi, attraverso raggiri o false dichiarazioni, tenti di beneficiare delle misure di aiuto sociale, con positive ripercussioni per il bilancio comunale.

La Guardia di Finanza potrà accedere, in maniera più rapida ed efficace, ad una grande mole di dati, notizie, informazioni, mentre spetterà al Comune segnalare eventuali casi da approfondire. Il tutto nel pieno e completo rispetto delle norme sul trattamento dei dati e l’accesso selettivo alle informazioni.

Successivamente, all’esito degli interventi, saranno comunicati dai Reparti operativi delle Fiamme Gialle di San Clemente gli elementi significativi delle irregolarità per recuperare le somme percepite irregolarmente. Passo ulteriore l’adozione di eventuali provvedimenti, come la revoca dei benefici erogati.