Accordo Italia-Albania alla Camera, la ratifica rischia di essere inutile

Nel video gli interventi alla Camera di Toni Ricciardi, deputato Partito Democratico; Riccardo De Corato, deputato Fratelli d'Italia; l'intervista a Vittoria Baldino, deputata Movimento 5 Stelle

Italia, Francia e Austria scrivono all'Ue per dire che la carne coltivata in laboratorio rappresenta “una minaccia” ai “metodi di produzione alimentare genuina che sono al centro del modello agricolo europeo”, e mettono in guardia da nuove pratiche, che “includono la produzione di carne con la tecnologia delle cellule staminali, che richiede tessuti di animali vivi”.

La nota, sostenuta da altri 9 Paesi, sarà discussa domani al consiglio Agricoltura a Bruxelles. Intanto a Montecitorio arriva l'accordo tra Italia e Albania sui migranti, una ratifica che potrebbe anche risultare totalmente inutile, visto che il testo potrebbe essere dichiarato incostituzionale dall'Albania. L'opposizione si indigna anche sul “caso Sgarbi”. E mentre il presidente dell'Emilia-Romagna e del Pd, Stefano Bonaccini, mostra dubbi sulla candidatura di Elly Schlein alle prossime europee, per fronteggiare la stessa mossa che potrebbe fare Giorgia Meloni, il leader del M5S Giuseppe Conte attacca nuovamente il governo, parlando di “facce di bronzo” a proposito della bozza di piano pandemico che prevede le stesse modalità di intervento del 2020, ossia vaccini, mascherine e lockdown: “Ho subìto attacchi di ogni tipo da Fratelli d'Italia e Lega, ma il tempo è galantuomo – scrive Conte – Meloni lanciava allarmi sulla “deriva autoritaria”, mi accusava di essere “il Re Sole”, ora scopriamo che la bozza di piano pandemico che il suo governo ha presentato alla conferenza Stato-Regioni prevede, in caso di pandemia, anche il possibile ricorso al lockdown, e che i vaccini rappresentano le misure preventive più efficaci”.

