Aeroporto Fellini: ad agosto i passeggeri aumentano del 41,5%

L'aeroporto Fellini continua a crescere con un segno più anche ad agosto che registra il record del traffico mensile. I passeggeri aumentano del 41,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di questi, più della metà provengono dalla Russia, soprattutto Mosca. L’area Extra Schengen nel complesso registra oltre 48.000 passeggeri, in crescita del 28,9%. Ad agosto i voli più gettonati sono stati quelli da e per la Polonia. A seguire: Lussemburgo e Ungheria. Dall’inizio dell’anno i passeggeri complessivi che hanno transitato all’aeroporto Fellini sono stati circa 273.000, con un aumento in percentuale del 24,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Soddisfatto l'amministratore Delegato di AIRiminum 2014 Leonardo Corbucci, che però ammette che “il lavoro da realizzare per posizionare il Fellini ai livelli che merita è ancora imponente. I dati di questa estate, però, ci motivano ancora di più – aggiunge - a impegnarci nello sviluppo dello scalo”.