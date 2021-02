Aeroporto Fellini: via libera dall'Ue agli aiuti di Stato

Via libera della Commissione Ue agli aiuti di Stato per 12 milioni di euro a favore dell'aeroporto Fellini di Rimini - San Marino. Risorse che serviranno a sostenere il piano aziendale del concessionario AiRiminum, “che prevede anche il rinnovo radicale dell'aeroporto riminese – spiega la Regione Emilia-Romagna – a fronte di un investimento complessivo nei prossimi 4 anni pari a circa 24 milioni”.





“Un risultato straordinario - commenta l'Assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture, Andrea Corsini – che sostiene il nostro piano strategico sui voli, con i nostri quattro aeroporti che possono non solo convivere ma essere determinanti per i collegamenti da e per l'Europa”. Per Corsini una decisione che è ancora più importante adesso, in un periodo segnato dal Covid, per l'impatto positivo che il rilancio dell'infrastruttura romagnola avrà sull'economia del territorio. Prossimo passaggio, in Assemblea Legislativa per l'autorizzazione ai fondi di aiuto.

“È un obiettivo su cui la Regione in primis, Airiminum, il Comune di Rimini e gli Enti locali stavano lavorando da lungo tempo - Commenta il Sindaco di Rimini - Era inutile girarci attorno: per troppi anni si era sviluppata una dinamica distorta per cui Paesi come Spagna, Grecia, Turchia, Inghilterra, Est Europa potevano contare in qualche modo su ‘sostegni/aiuti/escamotages’ per i loro scali, in una logica di promozione dei flussi turistici e di crescita di quelle aree. Tutto ciò in quadro perennemente confuso e interpretabile a livello continentale e dunque, a cascata, dei singoli Stati. E in Italia si è precipitati in un vero e proprio corto circuito. Per Rimini l’aeroporto è uno degli asset principali per lo sviluppo dell’offerta di ospitalità e in generale dell’economia che crea lavoro e benessere diffusi". "La stessa azione va portata avanti per il sostegno alle Fiere e a IEG, coincide Andrea Gnassi, proprio recentemente la Germania è riuscita ad ottenere dalla UE la deroga alla regola del ‘de minimis’ che consente di erogare un investimento straordinario di quasi 700 milioni di euro per dare ossigeno al settore fieristico tedesco in pesante affanno causa Covid. Con la stessa determinazione che la Regione Emilia Romagna e i territori hanno sviluppato a favore dell’aeroporto, occorre che l’Italia faccia lo stesso per il comparto fieristico. Per Rimini, e non solo, altrettanto strategico”.