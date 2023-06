Affonda barca al largo di Lampedusa: Guardia Costiera salva 44 persone, 3 dispersi

Il mare restituisce a singhiozzo i corpi della tragedia di Pylos, a largo del Peloponneso dove il 14 giugno scorso è naufragato un peschereccio con a bordo circa 750 migranti. Il bilancio ufficiale delle vittime sale così a 82. Intanto un barchino di 6 metri è affondato in area Sar durante la notte. Al largo di Lampedusa, i militari della motovedetta Cp305 della Guardia costiera hanno salvato 44 migranti, fra cui 6 donne. Secondo le testimonianze dei superstiti, all'appello mancherebbero alcuni compagni di viaggio, forse 3. I naufraghi sono stati sbarcati a molo Favarolo, all'alba, e hanno riferito di essere originari di Burkina Faso, Camerun, Gambia, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Sudan e Algeria, d'essere salpati da Sfax, in Tunisia, alle 21 di lunedì e d'aver pagato 3 mila dinari libici per la traversata.