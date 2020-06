Al Cinema Tiberio prosegue l’esperienza della sala virtuale

Al Cinema Tiberio di Rimini prosegue l’iniziativa #iorestoinsala, un nuovissimo circuito di cinema di qualità da godersi in una Sala Virtuale. Oltre 70 piccoli e grandi cinema di quartiere in tutta Italia, per un totale di 200 schermi, anche se chiusi per il lockdown, hanno deciso di non abbandonare il proprio pubblico. L'iniziativa #iorestoinSala si realizza attraverso l’apertura di Sale cinematografiche “Virtuali” in partnership con Mymovies. Ogni Cinema curerà la sua programmazione su base giornaliera con diverse fasce d’orario. Il pubblico potrà quindi selezionare ed acquistare il biglietto per lo spettacolo, all’orario che preferisce e accomodandosi nella sala virtuale potrà commentare in diretta il film postando nella chat della sala virtuale ed interagendo con il pubblico presente.

Il Cinema Tiberio di Rimini è tra i 10 cinema emiliano romagnoli che hanno aderito al nuovo circuito nazionale. La Sala TIBERIO VIRTUALE affiancherà l’attività ordinaria del Cinema Tiberio, offrendo un palinsesto complementare all’attività tradizionale in sala. Questa settimana, fino a domenica 7 giugno si potrà scegliere tra le prime visoni di In viaggio verso il sogno (The Peanut Butter Falcon), Georgetown e L’hotel degli amori smarriti . Inoltre sono in programma repliche di Tornare, La famosa invasione degli orsi in Sicilia e il recupero de Il paradiso probabilmente.

Per la programmazione e l'acquisto dei biglietti basta andare sul sito del Cinema Tiberio, www.cinematiberio.it.