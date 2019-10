Al Colosseo una mostra per sfatare i falsi miti su Cartagine

Nel video l'intervista a Alfonsina Russo direttrice Parco archeologico Colosseo

Fino al 29 marzo a Roma, in un luogo d'eccezione, sarà possibile visitare “Carthago. Il mito immortale”, la prima esposizione in assoluto che racconta la storia dell'antica Cartagine. Negli spazi interni al monumento mito per eccellenza, il Colosseo, viene raccontato un altro mito, quello di Cartagine, grazie alla mostra che espone oltre 400 opere provenienti da istituzioni italiane e straniere, tra cui il famoso museo del Bardo di Tunisi e quello nazionale di Beirut. Ad attirare subito l'attenzione c'è l'enorme ricostruzione del Moloch del film “Cabiria”, sceneggiato da Gabriele D'Annunzio. Un mito raccontato davvero in tutte le salse, quello di Cartagine, come dimostra la stessa esposizione: ma spesso in maniera errata. Dalle origini di Cartagine, alle sue peculiarità, agli stili di vita degli abitanti, fino ai rapporti con Roma e il Mediterraneo, che non furono sempre così drammaticamente conflittuali.





