Al Teatro Galli la presentazione della 43ma edizione del Meeting: “Una passione per l'uomo”

Ieri sera si è tenuto nella sala Ressi del Teatro Galli di Rimini il tradizionale evento di presentazione riminese del Meeting. Il titolo di quest'anno è “Una passione per l'uomo”: una riflessione sulle tematiche sociali che si stanno vivendo in questo periodo caratterizzato da pandemia e guerre. Si parlerà di tensioni internazionali, ascoltando anche testimonianze dall'Ucraina, dalla Russia, dall'Africa e dal Medio Oriente oltre che di temi di carattere ambientale ed ecologico. “È proprio in virtù di questa apertura che il Meeting rinnova la partnership con il Comune di Rimini, la Camera di Commercio del territorio, la Sagra Malatestiana e la Regione Emilia Romagna. È inoltre confermata la storica collaborazione con la Repubblica di San Marino” afferma il presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz.

L’incontro è stato aperto dalla lettura del messaggio del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. "Condivido la scelta di aver messo al centro di questa edizione ‘l’uomo’. Dopo due anni e mezzo di pandemia, nel pieno del dramma di una guerra in Europa e davanti a un futuro in cui le incertezze aumentano, abbiamo bisogno - io credo - di rimettere al centro la persona. Le persone”.

Il Meeting festeggerà la sua 43esima edizione dal 20 al 25 agosto 2022 alla Fiera di Rimini dove verrà allestita una superficie di 10 mila metri quadrati. La manifestazione sarà ricca di tavole rotonde, mostre, spettacoli e iniziative culturali, trasmessa anche in diretta su più canali digitali e in più lingue. È possibile inoltre scaricare l'app del Meetting sui diversi sistemi operativi (App Store, Google Play e Huawei Store App); l'applicazione sarà fondamentale per partecipare all'evento, per prenotare la partecipazione ai convegni e soprattutto per entrare in Fiera.