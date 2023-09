Al via forum Italo-Saudita sugli investimenti, firmato Memorandum of Understanding

Con la sigla di un Memorandum of Understanding tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato dal ministro Adolfo Urso, e il ministero degli Investimenti del Regno dell'Arabia Saudita, rappresentato dal ministro Khalid Al-Falih, prende il via a Milano il primo Forum Italo-Saudita sugli Investimenti. Che ha l'obiettivo di valorizzare le sinergie esistenti, identificando nuove possibilità di sviluppo e promuovendo la collaborazione e il dialogo tra business leaders, istituzioni e investitori dei due Paesi. Il protocollo è volto a sostenere il dialogo tra le istituzioni e le imprese interessate alla promozione degli investimenti tra i due Paesi e a incoraggiare la cooperazione negli investimenti diretti, sostenendo gli investitori in tutte le fasi dei progetti di importanza economica strategica per uno dei due Paesi. Alla giornata prendono parte circa 1200 imprese, di cui 500 in presenza e oltre 700 in remoto.