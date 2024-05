Rimini: minacciava l'ex di sfregiarla con acido, noto commercialista a processo

Minacciava continuamente e in modo pesante l'ex compagna, anche di sfregi con l'acido. E poi molestie e atti persecutori. Per questo per un commercialista di 57 anni il sostituto procuratore di Rimini, Luca Bertuzzi, al termine di un'indagine condotta dai carabinieri, ha chiesto il giudizio immediato. L'uomo, un noto professionista riminese, il 19 marzo scorso era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla ex.

Difeso dall'avvocato Francesco Pisciotti, per lui le indagini per stalking erano scattate dopo la denuncia della ex compagna, di 53 anni, difesa dall'avvocata Claudia Montanari. Il gip ha accolto la richiesta dopo le indagini preliminari. Lo stesso commercialista è già stato interrogato. Il giudizio immediato è stato fissato davanti al tribunale ordinario di Rimini in composizione monocratica il prossimo 8 luglio.