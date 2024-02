Al via Key Energy a Rimini: tecnologie e soluzioni per le energie rinnovabili

Nata lo scorso anno come “spinoff” della fiera Ecomondo, Key Energy è già diventato tra i più importanti eventi europei dedicati alle tecnologie, servizi e soluzione per l'efficienza energetica. Questa mattina il taglio del nastro con il Ministro Gilberto Pichetto Fratin che ha sottolineato come il futuro dell'umanità dipenderà da come sapremo gestire l'energia: “Serve un nuovo modello – afferma - che metta al centro sostenibilità ambientale, economica e sociale”.

Circa 800 gli espositori presenti, il 30% in più del 2023, di cui il 35% provenienti dall'estero. Tra le start up selezionate in fiera presente anche un'azienda sammarinese specializzata in soluzioni software che sfruttano l'intelligenza artificiale per incrementare sostenibilità e produttività.

Un mondo, quello dell'energia green, che di anno in anno aumenta portata e bacino di utenza: nel 2023 le fonti rinnovabili hanno coperto complessivamente il 36,8% della domanda con una crescita rilevante della produzione (+15,4%). Tra le fonti più utilizzate l’idrico (+36,1), seguito da eolico (+15,1%) e il fotovoltaico (+10,6%).

Nel servizio l'intervista ad Andrea Pagliarani (CEO Aivolution)