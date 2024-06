Al via l'offerta estiva treni dell'Emilia-Romagna, fino a 140 corse su Rimini

Al via il 9 giugno il nuovo orario estivo ferroviario regionale dell'Emilia-Romagna. L'offerta estiva per la Riviera romagnola conferma e integra tutti i treni regionali aggiuntivi proposti lo scorso anno. Sono previste fino a 140 corse al giorno da e per Rimini, toccando tutte le località con punte di cinque treni l'ora fra Bologna e la città romagnola e 80mila posti a sedere. In particolare fino a 103 treni collegano Bologna e Rimini, 30 dei quali con relazioni via Ravenna. Tornano i treni Rock dal Piemonte e dal Veneto per collegare le principali città delle due regioni alle spiagge della Riviera Romagnola (otto corse nel fine settimana). E viene confermata l'Orobica Line che quest'anno avrà origine e destinazione da Brescia. Programmati anche sei treni in più nei giorni festivi sulla linea Bologna-Ravenna-Rimini.

Dal 9 giugno inoltre il Servizio ferroviario bolognese vede un aumento dell'offerta del Servizio ferroviario bolognese, con collegamenti più facili tra la zona est e quella ovest della città e tra il capoluogo e la montagna. Per la sua realizzazione la Regione ha investito 5,6 milioni l'anno, nell'ambito di un accordo con Comune e Città metropolitana di Bologna. Il servizio è stato programmato insieme a Rete ferroviaria italiana, gestore dell'infrastruttura, e a Trenitalia Tper.

In estate sono previsti anche lavori su diverse tratte emiliano-romagnole, per l'adeguamento delle gallerie e il ripristino delle infrastrutture danneggiate dall'alluvione di maggio 2023. I treni saranno sostituiti da bus per contenere al massimo i disagi: tra le tratte interessate, dal 10 giugno all'8 settembre, la Bologna-Prato.

Le novità dell'offerta estiva sono state presentate a Bologna, in una conferenza stampa con l'assessore regionale ai trasporti Andrea Corsini e l'ad di Trenitalia Tper Alessandro Tullio. Lo scorso anno oltre 44 milioni di passeggeri hanno viaggiato sui treni regionali di Trenitalia Tper, di cui 10 milioni solo in estate con un incremento del 4,4% rispetto al periodo pre-Covid. In tutto nel 2023 sono aumentati del +12,3% i passeggeri che hanno scelto il treno rispetto all'anno precedente.