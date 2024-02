Al volante con il cellulare e sosta negli spazi degli invalidi: indisciplinati gli automobilisti riminesi

Inizia con dati non troppo incoraggianti il 2024 per quanto riguarda i comportamenti irregolari al volante registrati della Polizia Locale di Rimini. Tra questi emerge in particolare l’aumento delle sanzioni riferite alla sosta nello spazio degli invalidi, sulle strisce pedonali e la mancata assicurazione. In leggero calo, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, la violazione prevista per la guida del veicolo utilizzando lo smartphone, che comunque risulta sempre fra le cause più diffuse dei sinistri stradali: nei primi 46 giorni del 2024 ha fatto registrare già 38 multe.

Il report degli uffici della Polizia Locale rivela chiaramente come nei primi due mesi (scarsi) aumentano le sanzioni complessivamente elevate per le violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada.