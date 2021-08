Alitalia: dalla mezzanotte stop vendita biglietti

Dalla mezzanotte di oggi, secondo quanto si apprende, Alitalia non venderà più biglietti aerei per i voli successivi al 15 ottobre. Alitalia in amministrazione straordinaria fa sapere che "diffonderà a breve una comunicazione tempestiva e diretta, tramite e-mail, verso i clienti che hanno acquistato voli in partenza dal 15 ottobre. La nota include le istruzioni per la gestione dei biglietti. Al fine di garantire la piena tutela dei consumatori, verrà data la possibilità di sostituire il volo con un altro equivalente gestito dalla compagnia entro il 14 ottobre; altrimenti sarà possibile ricevere il rimborso integrale del biglietto".









ITA partirà con 2.800 dipendenti. Lo comunica l'azienda ai sindacati. L'organico "inizialmente necessario per l'avvio delle attività" è di 2.800 dipendenti", spiega ITA. Il Piano prevede che la società possa "successivamente incrementare l'organico iniziale", fino al "raggiungimento del numero complessivo massimo di circa 5.750 dipendenti nel 2025". ITA completerà l'acquisizione degli asset Aviation da Alitalia concluso il confronto sindacale, ma non prima del 7 settembre.