Alluvione in Emilia Romagna: a Forlì-Cesena 511 interventi per 66 milioni

Alla luce dell'alluvione che si è abbattuta sull'Emilia-Romagna lo scorso maggio in tutta la provincia di Forlì-Cesena "sono in corso, o si sono conclusi, 511 interventi inseriti nell'ordinanza sulle somme urgenze, per oltre 66 milioni". E' quanto spiega la Regione, in una nota, nel giorno in cui il commissario alla ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha svolto un sopralluogo nei comuni di Sarsina, Mercato Saraceno, Roncofreddo, insieme alla vicepresidente regionale con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, a Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della Provincia di Forlì-Cesena e agli amministratori locali.

"Siamo tornati nuovamente con il commissario in provincia di Forlì-Cesena - osserva Priolo nella nota - per controllare lo stato dei cantieri, quanto è stato fatto e ciò che ancora resta da fare nei tempi più rapidi possibili. Parliamo di un territorio devastato dalle frane. Continuiamo a lavorare anche con la struttura commissariale - conclude - per inviare entro la settimana l'elenco degli interventi urgenti che sono da completare entro l'inverno, e che saranno oggetto della prossima ordinanza del Generale". Successivamente, la vicepresidente della Regione ha proseguito con una visita nel Riminese, in particolare a Montecopiolo e San Leo. In tutta la provincia si stanno svolgendo, o sono in fase di avvio, 241 interventi di somma urgenza per 12,8 milioni.