Alta tensione in centro per il comizio di Forza Nuova, manifestazione di Casa Madiba

le immagini dei cortei in centro a Rimini

Slogan, insulti, cori reciproci, con le forze dell'ordine a presidiare, in tenuta antisommossa, corso d'Augusto per la serata organizzata da Forza Nuova alla sala della Provincia di Rimini. Clima che già nei giorni precedenti aveva visto alzarsi i toni per la concessione della sala al leader di destra Roberto Fiore, candidato alle prossime elezioni europee. Casa Madiba, al grido: 'nessuno spazio a nazisti e fascisti', ha organizzato una manifestazione, con alcune decine di aderenti. Alle note di 'Bella ciao' hanno risposto gli attivisti di Forza nuova con fumogeni e l'Inno d'Italia. Il muro delle forze dell'ordine, aldilà dello scambio di insulti reciproci, ha fatto sì che la situazione non degenerasse. Il comizio si è tenuto regolarmente all'interno della Sala Buonarrivo, dopodiché i cortei si sono sciolti senza problemi.

Nel video le immagini di Corso d'Augusto