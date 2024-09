Anfora di origine greco romana in casa: scatta sequestro e denuncia per un ristoratore

Un'antica anfora di origine greco romana, che faceva bella mostra nell'abitazione di un ristoratore, è costata all'imprenditore una denuncia per ricettazione di beni culturali e, adesso, l'uomo rischia una condanna fino a 10 anni di reclusione e una multa fino a 15mila euro. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini, ha visto gli investigatori della Sezione di polizia marittima della Capitaneria di Porto e della Stazione Navale della Guardia di Finanza impegnati ad approfondire alcune voci sul ritrovamento in mare di un prezioso reperto archeologico da parte di un peschereccio. Secondo i rumors, infatti, un'anfora antica si era impigliata nelle reti da pesca con gli scopritori che invece di denunciare l'accaduto avevano consegnato tutto a un ristoratore riminese.

Sono così iniziati gli accertamenti degli inquirenti e, dopo una serie di pedinamenti, nella giornata del 10 settembre sono scattate le perquisizioni in diverse strutture collegate all'imprenditore. Nel garage della casa dell'uomo è così spuntata l'anfora, di circa 115 centimetri di altezza e di 40 di diametro, che è stata affidata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per una valutazione tecnica che dovrà fornire una più precisa classificazione e datazione del reperto. Sono in corso ulteriori indagini per identificare anche chi ha trovato l'anfora in mare e altre eventuali persone coinvolte.

La Guardia Costiera e la Guardia di Finanza di Rimini rammentano, in caso di rinvenimenti di oggetti dal presunto valore archeologico, artistico o di possibile interesse storico, l’obbligatorietà per legge di fare denuncia, entro 24 ore, al Soprintendente, al sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza.