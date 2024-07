Arrestati i responsabili di rapine in oltre cento supermercati, indagini partite da Forlì

La Polizia di Stato ha arrestato sette cittadini rumeni ritenuti responsabili di oltre cento furti e rapine nei supermercati in tutta Italia. Le indagini sono iniziate a settembre dopo una segnalazione di furto in un supermercato a Forlì. La Squadra Mobile ha identificato il mezzo usato per la fuga e, fermando l'auto pochi giorni dopo, ha recuperato merce rubata per migliaia di euro. Una delle donne fermate è stata arrestata per una condanna pendente. Dall'analisi di video e testimonianze è stato rivelato un gruppo criminale organizzato, responsabile di oltre cento furti, compresi sei a Forlì e Ravenna.



Le autorità rumene, in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno eseguito i mandati di arresto europei emessi dal Giudice per le indagini preliminari di Forlì. Finora, quattro arresti sono stati effettuati in Romania e uno in provincia di Bergamo, mentre due membri del gruppo sono ancora irreperibili.