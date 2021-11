Arrestato medico a Ravenna: vaccinava per finta

A Ravenna arrestato un medico che avrebbe vaccinato per finta un'ottantina di persone. A Rimini sono quasi mille i decessi da inizio pandemia. Somministrava vaccini ma era solo una finta, rilasciando falsi Green Pass non solo a chi non era suo paziente ma neanche residente in Emilia-Romagna. Arrestato, e già sospeso dalla attività, un medico ravennate per peculato, falso ideologico e corruzione, ora sono oltre 300 i pazienti sotto esame. “Una vicenda gravissima, se confermata – ha commentato l'assessore Donini – e un comportamento incompatibile con la nostra sanità. Nessuna giustificazione, l'Asl Romagna – annuncia – valuterà ogni azione legale sul piano penale e civile”. Sono 617 i nuovi positivi in Emilia-Romagna, l'incidenza è al 2%; crescono di 13 i ricoveri ordinari (-1 terapia intensiva); 7 i decessi, uno anche a Rimini, è il decesso numero 999 da inizio pandemia, si tratta di un 89enne; 56 i casi in più (50 sintomatici).

In tutta Italia nell'ultima settimana i nuovi casi sono cresciuti del 37,7%, i ricoveri ordinari del 14,8% e del 9,4% le terapie intensive. Sono i dati della Fondazione Gimbe, che parlano di media giornaliera più che raddoppiata in meno di un mese, erano 2.400 a metà ottobre, 5.800 il 9 novembre. Sono ancora 2 milioni 700mila gli over 50 da vaccinare, proprio ora che il ministro Speranza ha aperto alla terza dose per la fascia 40-60 anni dal 1 dicembre. E' di 8.569 l'incremento odierno (incidenza all'1,4%), con 62 ricoveri ordinari in più (-1 terapia intensiva); 67 i decessi.

E mentre l'Olanda valuta chiusure parziali a causa della curva dei contagi in risalita, da lunedì in Alta Austria scatta un vero e proprio lockdown per i non vaccinati: potranno lasciare casa solo per motivi stringenti, come lavoro, spesa e attività motorie, il governatore Stelzer ha parlato di situazione drammatica, anche se servirà l'ok da Vienna. Dopo una settimana nel Regno Unito risalgono oltre quota 40mila i contagi, ma calano i decessi e sono fino a 700mila i vaccini eseguiti nelle ultime 24 ore.