Arrestato rapinatore seriale di farmacie

35enne riminese in carcere per rapina in tre farmacie. L'uomo, già arrestato in flagranza dai Carabinieri il 2 novembre scorso per aver rapinato la Farmacia De Luigi in Via di Mezzo, è stato riconosciuto come l'autore di altri due colpi messi a segno alla farmacia comunale numero 6 di Via Euterpe e avvenuti il 28 e il 31 ottobre scorso. L'ordine di custodia cautelare è stato emesso dal Gip del Tribunale di Rimini in seguito alla richiesta del Pm, Davide Ercolani. Ad inchiodare il rapinatore seriale l'impronta di una scarpa riscontrata sui luoghi delle rapine, che in totale gli avevano fruttato poco più di 2.000 euro di bottino.