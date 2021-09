Arresto cardiaco in mare, 65enne muore a Rimini

Tragedia in mare a Rimini, presso il bagno 66. Una turista italiana di 65 anni è deceduta nel primo pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni la donna si trovava in acqua, vicino alla riva quando, probabilmente a causa di un malore, è andata in arresto cardiocircolatorio. I bagnini di salvataggio sono intervenuti prontamente praticando un massaggio cardiaco, sotto gli occhi dei bagnanti, fino all'intervento del 118. Inizialmente la donna aveva reagito bene ai soccorsi e si era ripresa, ma è poi avvenuto un secondo arresto e per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta per i rilievi la Guardia Costiera.