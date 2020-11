Attirano 'cliente' prostituta e lo rapinano, 3 arresti

Hanno rapinato il cliente abituale di una prostituta, attirandolo in una camera di un residence di Rimini con la scusa di un rapporto a tre. Rintracciati, sono stati arrestati dalla polizia di Stato. E' successo ieri sera in via Cirene, zona viale Regina Elena, dove il rapinato, un 53enne di Forlì, è stato soccorso da una pattuglia della Questura. L'uomo ha raccontato ai poliziotti di essere andato al residence con una ragazza di 24 anni, di origine indiana. In camera un'altra giovane, una 19enne marocchina, li stava attendendo.





All'improvviso, quando il cliente e le due ragazze si trovavano già in atteggiamenti intimi è arrivato un giovane, un 19enne di origine marocchina, che, fingendo una scenata di gelosia e armato di coltello si è fatto consegnare dal 53enne il portafoglio con 200 euro. Ricostruita, non senza difficoltà l'intera vicenda, e dopo aver rintracciato anche il ragazzo, la polizia ha arrestato la 24enne indiana, e i due 19enni di origine marocchina per rapina aggravata e tentata estorsione in concorso.