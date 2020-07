Aumento inaspettato di turisti, a Riccione manca il personale

La ripartenza sembra procedere bene. I turisti tornano sulle spiagge e, seppur in ritardo, la ripresa economica e turistica del post-covid dà i primi segnali positivi, tanto che a Riccione, nelle strutture attrezzate, ora manca il personale. A dirlo è Bruno Bianchini, presidente di Federalberghi Riccione, in un articolo a firma di Allegra Zanni sul Corriere di Romagna.

I numeri delle presenze sono ancora molto distanti da quelli degli anni passati - secondo Federlaberghi si è registrato un -70% a giugno, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e un – 50% a inizio luglio - ma le presenze fanno registrare numeri “comunque sorprendenti e inattesi”. La carenza del personale, quindi, sarebbe frutto dell’incertezza degli ultimi mesi. “È stato difficile organizzarsi – afferma Bianchini al Corriere – sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Molti albergatori non sapevano nemmeno se avrebbero aperto le loro strutture, mentre dipendenti provenienti dall’estero o da fuori regione hanno incontrato difficoltà sostanziali nei loro spostamenti. Per questo ora ci sono delle mancanze”.

L’emergenza sanitaria ha, quindi, scombussolato i piani di molti dei lavoratori stagionali, che nel frattempo potrebbero aver cercato “impieghi in altri settori, come ad esempio quello dell’agricoltura, che potessero dare le certezze che al mondo del turismo mancavano”.

Seppure non si abbiano numeri precisi sulla mancanza di personale, sul portale cercolavoro.it della Federlaberghi Riccione, al momento, sono attive 89 posizioni, tra camerieri, tuttofare in cucina, segretari e barman.