AUSL: nel Riminese percentuale di vaccinati più bassa di 6/7 punti rispetto alla media romagnola

Quasi 230.000, in Regione, i casi attivi; ma solo un 1% presenta un quadro clinico preoccupante, tale da necessitare il ricovero. Ospedalizzazioni comunque in crescita. In intensiva, al momento, vi sono 152 persone; con una netta prevalenza di non vaccinati. Resta molto elevato, poi, il numero delle nuove positività: 14.000; cui se ne aggiungono altre 6.500 circa, riferite alle Province di Modena e Piacenza, che non erano state comunicate nei giorni scorsi. Preoccupa in particolare l'aumento dei decessi: 35 nelle ultime 24 ore; il più giovane un 44enne della Provincia di Forlì-Cesena.

5 le vittime nel Riminese, dove i nuovi casi sono 1.628, e la pressione sugli ospedali è fra le più rilevanti della Romagna. Fra le peculiarità della Provincia – sottolinea il Direttore Sanitario – una percentuale di vaccinati più bassa, della media romagnola, di 6-7 punti, per quasi tutte le fasce d'età. E poi il problema della carenza di personale ospedaliero; e questo nonostante il reclutamento – da agosto 2020, da parte della AUSL Romagna – di quasi 1.900 unità, sottolinea Mattia Altini. Che ricorda tuttavia come un 1% del personale sia sospeso, non avendo ottemperato all'obbligo vaccinale; vi sono inoltre circa 600 professionisti, in questo momento, positivi al Covid.

Nel servizio l'intervista a Mattia Altini – Direttore Sanitario AUSL Romagna