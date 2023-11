Auto contro camion sulla Marecchiese: 59enne in elisoccorso al Bufalini [Fotogallery]

Un violento scontro tra camion e auto questa mattina poco dopo le 7.00 a Ponte Santa Maria Maddalena. Secondo quanto ricostruito, a bordo dell'auto un 59enne del posto che stava scendendo da Uffogliano quando, durante l’ingresso sulla via Marecchiese in direzione mare, è stata centrata da un tir che procedeva in direzione monte.

La vettura è stata trascinata per diversi metri, finendo contro un palo della luce. Il 59enne è stato trasportato all’ospedale “Bufalini” di Cesena in elisoccorso. Sul luogo per i rilievi e i soccorsi sono intervenuti i Carabinieri, la Polstrada e i Vigili del Fuoco: anche se la dinamiche sono ancora al vaglio, pare che l’automobilista sia stato accecato dal sole. L’incidente ha causato lunghe code in entrambe le direzioni a causa dell’orario di punta.