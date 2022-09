Auto finisce sotto un tir in autostrada: ventenne in gravi condizioni [fotogallery]

Grave incidente al km 139 della A14 poco dopo l'uscita di Cattolica in direzione sud. Per cause ancora in corso di accertamento, una Volkswagen golf è letteralmente finita sotto un tir che pare l'abbia trascinata per alcuni chilometri. Gravi le condizioni del ragazzo di 22 anni di Senigallia che era alla guida e che, dopo essere stato soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Torrette di Ancona in codice di massima gravità. Era stata allertata anche l'eliambulanza che è però ripartita vuota. Sul posto La Polizia Stradale di Fano e i Vigili del Fuoco con il camion gru.