Auto viene travolta da un tir a Villa Verucchio: 68enne in ospedale

Brutto incidente stradale nella mattinata di oggi a Villa Verucchio. Una donna di 68 anni è rimasta ferita, anche se pare non sia in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito la donna stava uscendo da un parcheggio per immettersi sulla via Marecchiese quando è stata centrata da un tir che viaggiava nella stessa direzione.

La collisione è stata molto violenta: il veicolo guidato dalla donna è stato trascinato per diversi metri finchè non ha fermato la sua corsa contro una pianta. La 68enne è rimasta intrappolata nell’abitacolo del suo veicolo ed è stata estratta con l’intervento dei vigili del fuoco. Il personale medico del servizio 118 è prontamente intervenuto sul luogo per prestare soccorso alla donna, che è stata trasportata in ospedale con codice rosso.