Autocertificazione per Babbo Natale, un bimbo di 5 anni scrive al premer che lo rassicura: "ne possiede una internazionale"

Un'autocertificazione che valga per Babbo Natale, anche se è anziano e dovrebbe fare attenzione ad andare nelle case degli altri. E' la richiesta che è arrivata sulla scrivania del premier Conte negli scorsi giorni, inviata da un bimbo di 5 anni, preoccupato visto l'avvicinarsi della notte di Natale. “Aspetto la Sua risposta almeno lo posso dire ai miei amici” aveva concluso la sua lettera il piccolo Tommaso.

E il Presidente del Consiglio non si è fatto attendere: "Caro Tommaso, ho letto il tuo messaggio e voglio rassicurarti. Babbo Natale mi ha garantito che già possiede un'autocertificazione internazionale: può viaggiare dappertutto e distribuire regali a tutti i bambini del mondo. Senza nessuna limitazione". Dal premier un plauso all'idea del bambino di fargli trovare, oltre ai biscotti, anche del gel igienizzante per pulirsi per bene le meni prima di ripartire. “Sono contento di sapere che tu e i tuoi compagni rispettate con scrupolo tutte le regole, in modo da proteggere anche mamma e papà, i nonni, e le persone più care.

Per questo motivo ti annuncio che non sarà necessario precisare nella letterina a Babbo Natale che sei stato bravo: gliel'ho detto io. Gli ho raccontato che quest'anno in Italia è stato un anno molto difficile e tu e tutti i bambini siete stati adorabili".