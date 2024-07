Autonomia differenziata, opposizioni unite depositano referendum abrogativo

le interviste a Giuseppe Conte, Maurizio Landini, Riccardo Molinari

Per abrogare la riforma dell'autonomia differenziata, già approvata in via definitiva dal Parlamento, le opposizioni si sono presentate insieme in Cassazione per depositare il quesito referendario e iniziare così la raccolta firme per bloccare quello che chiamano il “mercimonio Salvini-Meloni”, ossia l'autonomia differenziata in cambio del premierato. Insieme alle opposizioni ci sono anche sindacati e società civile. Di parere totalmente contrario la Lega, che da sempre si è battuta per l'autonomia delle Regioni. Anche le Regioni però si muovono contro: la Toscana si è portata avanti addirittura con due testi, uno per l'abrogazione parziale e uno totale. Dove non c'è guida di centro-sinistra sono le opposizioni a muoversi nei consigli. In Emilia-Romagna si è opposta invece la destra, che è in minoranza, e contro la presidente del consiglio regionale Emma Petitti ha presentato una mozione di sfiducia per “regolamento violato”.

Nel video le interviste a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle, Maurizio Landini, segretario generale Cgil, e l'intervento di Riccardo Molinari, capogruppo deputati Lega