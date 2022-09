Baby Gang a Riccione: emessi 22 fogli di via dalla Questura

22 fogli di via con ordine di rimpatrio ai comuni di residenza: questo il provvedimento emesso dal Questore di Rimini al termine delle indagini condotte a seguito delle rapine perpetrate nel periodo estivo commesse da giovani magrebini relativi al fenomeno delle baby gang. La maggior parte degli autori di questi reati, poco più che maggiorenni, provengono dai comuni dell’hinterland milanese e emiliano. L’intensa attività investigativa condotta dall’Arma dei Carabinieri, soprattutto per i fatti accaduti a Riccione, ha consentito durante i mesi estivi di eseguire numerosi arresti e denunce in stato di libertà. Agli autori dei fatti è stato vietato di tornare nella riviera romagnola per tre anni.