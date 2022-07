Baby gang di ragazzine aggredisce una 15enne a Riccione

Una ragazzina di 15 anni è stata aggredita e rapinata sabato sera a Riccione da un gruppo di cinque coetanee, una banda di coetanee che l'ha presa di mira. Lo racconta la vittima al Resto del Carlino e lo testimonia un video, girato dai passanti. "Mi hanno pestata e derubata. Presa per i capelli e riempita di calci e pugni. Erano ragazze molto giovani, sembrava si divertissero a picchiarmi. Nessuno dei presenti ha mosso un dito per difendermi. Qualcuno ha fatto un video, mentre un gruppo di ragazzini cantava 'Riccione come Africa'".

L'aggressione si è verificata sabato verso le 22.30, era il weekend della Notte Rosa, vicino alla stazione. La ragazza era appena scesa dal treno proprio per partecipare agli eventi. Le ragazzine che l'hanno aggredita erano sui 14-15 anni. "Hanno cominciato a strattonarmi. Una mi ha detto 'vuoi rogne?'". Nel corso del pestaggio le è stata rubata la borsetta, con dentro cellulare e soldi. "Qualcuno faceva dei video, che poi mi hanno girato e porterò ai carabinieri". La giovane ha avuto sette giorni di prognosi per le botte e ha detto di aver presentato denuncia.