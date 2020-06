Bagnino muore in spiaggia per un malore

Un bagnino è morto in spiaggia, mentre stava lavorando, a Rimini, nella frazione di Torre Pedrera. Si tratta di un uomo di 46 anni, riminese. Secondo quanto emerso, la vittima, un addetto al salvataggio, avrebbe avvertito un malore attorno alle 11.30 mentre si trovava sulla battigia per poi accasciarsi a terra. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma per il 'marinaio di salvataggio' non c'è stato nulla da fare. L'uomo era un dipendente della cooperativa balneari Rimini Nord Viserba.