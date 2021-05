Bandiere Blu 2021, 15 nuovi ingressi: anche Altidona nelle Marche

Assegnate le Bandiere Blu 2021, anche quest'anno cerimonia virtuale, ma sono 201 le località che possono fregiarsi del riconoscimento. È sempre la Liguria sul podio delle Bandiere Blu, con le sue 32 località premiate, ma sale in seconda posizione la Campania con 19 bandiere, che sorpassa la Toscana. I nuovi ingressi, su 201 in totale, dunque con 6 Comuni in più per questa 35esima edizione, sono 15: tra questi anche Altidona, nelle Marche, Regione che dunque sale a 16 Bandiere Blu. Confermati i 7 vessilli per le spiagge dell'Emilia Romagna: Comacchio, Ravenna e Cervia, Cesenatico, Belllaria-Igea Marina, Misano Adriatico e Cattolica.









Ogni anno la Foundation for Enviromental Education (Fee) decreta le spiagge più belle del mondo in base a 32 criteri che vanno dalla qualità delle acque alla raccolta differenziata. Quest'anno grande importanza data anche alle piste ciclabili. “Anche se il riconoscimento non arriva subito – ha detto Claudio Mazza, presidente Fee Italia – consigliamo comunque di intraprendere il percorso che porta ad una crescita di qualità”. 81 infine gli approdi premiati che, spiegano, “dimostrano che la portualità turistica ha consolidato le scelte di sostenibilità intraprese, garantendo la qualità e la quantità dei servizi erogati nella piena compatibilità ambientale”.