Bellaria: 18enne precipita nel vuoto mentre esplora la vecchia fornace

Volevano esplorare la vecchia fornace abbandonata di Bellaria ma l'avventura di questa mattina ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Una ragazza di 18 anni è precipitata nel vuoto, facendo un volo di diversi metri, mentre si trovava all'interno dell'edificio assieme ad altri due 17enni. Gli amici hanno quindi dato prontamente l’allarme: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia locale e il 118, oltre all'elisoccorso da Ravenna. Per fortuna la giovane non ha riportato ferite gravi.